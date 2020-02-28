Маршрут сбора вторсырья на переработку изменится в Петрозаводске

"Сбормобиль", "Металлмобиль" и "Компост-мобиль" проедут в воскресенье, 1 марта по новому маршруту.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, 1 марта "Сбормобиль", "Металлмобиль" и "Компост-мобиль" выйдут в рейс по обновлённому маршруту. Его расписание и остановки можно найти на странице экологического проекта. Волонтёры традиционно в первое воскресенье месяца примут у горожан вторсырьё на переработку.



К раздельному сбору мусора приобщается всё больше жителей карельской столицы. Около 80% вырученных средств идут на помощь бездомным животным. Помимо этого, участники сами могут передать продукты длительного хранения и хозяйственные товары для Первого общественного приюта. Также экоактивисты сотрудничают с благотворительным проектом "Теплообмен".



С полными версиями списка принимаемых отходов и правилами передачи помощи можно ознакомиться на страницах "Сбормобиля" и "Компост-мобиля".