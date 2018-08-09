Маршрутчиков Петрозаводска оштрафовали за срыв расписания

Компания-перевозчик оштрафована за несоблюдение расписания и интервалов движения общественного транспорта, сообщает мэрия Петрозаводска.

С начала года в Петрозаводске проведено более 30 контрольных мероприятий. По результатам рейдов составляются отчётные материалы. Они направляются в адрес территориального управления Ространснадзора.

"В настоящее время наказание за административное правонарушение в виде предупреждения назначено ООО "Транспортная компания", ООО "Авто Сити" и ООО ТК "Паллада" дважды. ООО "АТП № 4 "Тосноавто" признано виновным в совершении административного правонарушения и ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Максимальный размер штрафа за несоблюдение расписания и интервалов движения составляет 100 тысяч рублей.