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Новости. Общество
11:35, 09 Августа 2018

Маршрутчиков Петрозаводска оштрафовали за срыв расписания

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Компания-перевозчик оштрафована за несоблюдение расписания и интервалов движения общественного транспорта, сообщает мэрия Петрозаводска.

С начала года в Петрозаводске проведено более 30 контрольных мероприятий. По результатам рейдов составляются отчётные материалы. Они направляются в адрес территориального управления Ространснадзора.

"В настоящее время наказание за административное правонарушение в виде предупреждения назначено ООО "Транспортная компания", ООО "Авто Сити" и ООО ТК "Паллада" дважды. ООО "АТП № 4 "Тосноавто" признано виновным в совершении административного правонарушения и ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Максимальный размер штрафа за несоблюдение расписания и интервалов движения составляет 100 тысяч рублей.

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Комментарии

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Os
2018-08-09 12:12:42
Жаль, что за отклонение от маршрута не штрафуют, хотя в законе об административных нарушениях РК такой пункт есть. Пишут на маршрутоуказателях одно, а ходят по другому, тот же 12 и 27.
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