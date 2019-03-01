Автобусы №1 и №8 изменят в марте маршрут

По распоряжению мэра Петрозаводска транспортная схема совершенствуется с учетом предложений горожан, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, с понедельника, 4 марта, изменится маршрут следования автобуса №1.

Схема движения будет скорректирована с 4 марта по многочисленным пожеланиям жителей города. Теперь при следовании из микрорайона "Древлянка-7" в сторону улицы Кемской автобусы первого маршрута будут проезжать по Лесному проспекту, минуя Гоголевский мост. В обратном направлении маршрут остается неизменным.

Отметим, что с 25 марта автобусы маршрута №8 при движении в район Соломенное и обратно будут следовать по Октябрьскому проспекту без заезда на набережную Варкауса.

С 26 февраля по новому расписанию курсируют автобусы маршрута №15: три рейса в утреннее время (отправление с конечной станции "Сулажгора" - 7.15, 8.05 и 9.05) и три рейса в вечернее время (отправление с конечной станции "Сулажгора" - 15.15, 16.15 и 17.00).