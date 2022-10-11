Маршрутки Петрозаводска невозможно сделать муниципальными, заявили в мэрии

Администрация столицы Карелии не собирается создавать муниципальное предприятие для организации автобусных пассажирских перевозок, которое могло бы конкурировать с частниками.

Об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии заместитель главы города Юлия Мизинкова.

По ее словам, федеральный закон о защите конкуренции запрещает создавать новые муниципальные предприятия и ликвидировать частных автоперевозчиков.

Кроме того, создание такого предприятия, по словам Мизинковой, невозможно по финансовым причинам. Сейчас на петрозаводских маршрутах работает около 150 автобусов, и если они исчезнут с улиц города, то муниципальному предприятию придется приобрести такое же количество единиц техники. По подсчетам мэрии, это обойдется бюджету в 1,5 млрд рублей, а таких денег в казне нет. Кроме того, в случае создания муниципального предприятия, ему придется выделять субсидии из бюджета.

Поэтому власти Петрозаводска считают более целесообразным сохранение частных маршруток, но на новых условиях. После проведения транспортной реформы с ними будут заключаться муниципальные контракты, на основании которых автоперевозчики получат субсидии взамен на обязательства по стоимости проезда и графику движения.