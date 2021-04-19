Маршруточников Петрозаводска ждет большая проверка

Массовые проверки качества работы частных пассажирских транспортных компаний ведутся в столице Карелии, сообщили в Минтрансе республики.

Поводом для широкомасштабной профилактической акции стали многочисленные жалобы горожан на низкое качество обслуживания в петрозаводских маршрутках.

Специалисты Минтранса Карелии, регионального Управления госавтодорнадзора (УГАДН), налоговой службы, представители администрации Петрозаводска и сотрудники ГИБДД принимают участие в масштабных рейдах, направленных на пресечение нарушений правил перевозки автобусами частных транспортных компаний на территории столицы республики.

Как отметила заместитель Министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК Юлия Мизинкова, инициатором профилактической работы выступила администрация Петрозаводска.

"Сотрудники администрации города и нашего ведомства проверяют выполнение требований постановления главы республики, направленного на соблюдение мер, призванных пресечь распространение коронавирусной инфекции: наличие у водителей и пассажиров масок, дезинфицирующих средств в салонах автобусов и проведения их межрейсовой санобработки, а также возможности для бесконтактной оплаты проезда. По линии ГИБДД и УГАДН есть полномочия по контролю технического состояния транспортных средств, порядка проведения предрейсовых осмотров, наличия всех необходимых документов – целый комплекс мероприятий. Специалисты налоговой службы проверяют правильность проведения транзакций через терминалы бесконтактной оплаты", - сказала Юлия Мизинкова.

Поводом для начала широкомасштабной проверки, которая продлится две недели, стали жалобы горожан на многочисленные факты некачественного обслуживания, допускаемые частными перевозчиками.

"При этом рейды по контролю за соблюдением противоэпидемических требований на транспорте ведутся нашими сотрудниками в постоянном режиме", - напомнила замминистра.