Маршруты открылись в горах на севере Карелии

Об изменениях рассказали в национальном парке на севере республики.

Маршруты для туристов на гору Кивакка и водопад Киваккакоски открылись в национальном парке «Паанаярви» на севере Карелии.

Как сообщили в официальном паблике нацпарка, на объекты можно попасть на снегоходах.

«На основании приказа № 246 от 26 декабря 2023 года «Об открытии снегоходных маршрутов» открыты для использования снегоходные маршруты № 5 «Киваккакоски» и № 7 «Гора Кивакка», — написали в паблике.