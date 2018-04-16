Марциальные Воды потеряют статус поселения

В парламент Карелии внесен законопроект о ликвидации Курортного сельского поселения, состоящего из поселка Марциальные Воды, где расположен одноименный курорт.

Согласно тексту документа, планируется присоединить это муниципальное образование к Петровскому сельскому поселению с административным центром в селе Спасская Губа.

Причиной необходимости ликвидации Марциальных Вод как отдельного муниципального образования в законопроекте называются проблемы с формированием местного бюджета.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".