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Новости. Экономика
16:27, 16 Апреля 2018
фото: sobytiya-minska.bloger.by

Марциальные Воды потеряют статус поселения

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В парламент Карелии внесен законопроект о ликвидации Курортного сельского поселения, состоящего из поселка Марциальные Воды, где расположен одноименный курорт.

Согласно тексту документа, планируется присоединить это муниципальное образование к Петровскому сельскому поселению с административным центром в селе Спасская Губа.

Причиной необходимости ликвидации Марциальных Вод как отдельного муниципального образования в законопроекте называются проблемы с формированием местного бюджета.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2018-04-16 18:59:20
"В пояснительной записке говорится, что идея объединения поддержана населением Курортного и Петровского поселений". В какой форме это объединение поддержено населением???Может кто-то референдум провёл???Сказочники!!!Брэнд Карелии лишают статуса поселения!!!Не на том экономите,господа!
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