Машина ненца загорелась на трассе в Карелии

Кроссовер с номерами Ненецкого автономного округа загорелась на трассе в Олонецком районе Карелии, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу, 20 июля, в 18.45 на 282-м километре автодороги "Кола" в Олонецком районе на ходу загорелся автомобиль Mazda CX-7 с номерами Ненецкого автономного округа.

Водитель обратился за помощью в МЧС. До прибытия пожарных пытался справиться с огнем самостоятельно.

В результате пожара были повреждены моторный отсек, переднее крыло, бампер и фары.

При возгорании никто не пострадал.