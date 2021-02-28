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Машина почти за 850 тысяч рублей будет закуплена для нужд судей в Карелии

Новости. Общество
09:45, 01 Марта 2021
фото: pixabay.com / Free-Photos
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Управление судебного департамента намерено заказать легковой автомобиль почти за 850 тысяч рублей.

Управление Судебного департамента в Республике Карелия выступает заказчиком электронного аукциона по закупке легкового автомобиля для нужд районных (городских) судов.

Максимальная цена контракта составляет 848 тыс. рублей. Источником финансирования служит федеральная казна. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

В техническом задании указано, что автомобиль должен быть пятиместным полноприводным "универсалом". Кузов машины должен быть темного цвета, коробка передач – механической. Предполагаемая мощность двигателя – не менее 80 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило более 1,4 миллиарда рублей на закупку медицинского транспорта для села

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Рома Мази
2021-03-01 11:32:18
Согласен, ничего сверхъестественного не вижу. Вот если бы они за 8,5 лямов запросили тогда Ой)
Доля
2021-03-01 10:52:40
На рыбалку или по магазинам? Тут подумать надо!?
карел
2021-03-01 10:35:40
Да и пусть ездят до пеньков и отделов полиции , им же работать надо .
Саныч
2021-03-01 10:32:41
Фу как несолидно-то!
dimchik19725
2021-03-01 09:56:33
Так вариантов мало- Нива или Патриот..
ppppp
2021-03-01 09:54:38
И что это за новость такая? Обычный ценник обычного автомобиля.
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