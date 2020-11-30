Правительство России выделило более 1,4 миллиарда рублей на закупку медицинского транспорта для села

Средства позволят приобрести около 2 тысячи автомобилей для амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и районных больниц.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить из резервного фонда федерального правительства более 1,4 миллиарда рублей на закупку медицинского транспорта для сельской местности. Эти деньги пойдут на оснащение врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и районных больниц.

Как пояснили в российском кабмине, выделенные средства позволят приобрести 2 тысячи автомобилей. Транспорт будет задействован для выезда врачей на вызовы, транспортировки пациентов в больницы, а также доставки лекарств для жителей отдаленных населенных пунктов.