Машина с грузом для мобилизованных отправится 24 января

Продолжается сбор адресных посылок для тех, кто находился в учебной части в Луга-3 и Горелово

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Анна Лопаткина сообщила о сборе новой партии адресных посылок для мобилизованных бойцов из Карелии.

19 и 20 января включительно принимаются посылки для тех, кто ранее проходил слаживание в учебной части в Луга-3 и Горелово и потом был в Ломоносове. Погрузка и отправка машины запланированы на 24 января 2022 года.

Чтобы груз приехал в сохранности и попал к адресату, необходимо правильно собрать и подписать посылку.

«На пакет, коробку надёжно фиксируйте лист бумаги (желательно распечатать) с полным ФИО полностью (если известен номер части, роты, взвод). От вашей помощи при упаковке не отказываемся, скотч и стрейч пленку дадим», — напоминает Анна Лопаткина в своем посте.

В личных посылках рекомендуется отправлять предметы первой необходимости, теплые вещи, шоколад, орехи, сухофрукты, нескоропортящиеся продукты в прочной таре и консервы в железных банках. Есть ограничения — вес одной посылки не должен превышать 7 кг.

Посылки можно приносить в отделение Народного фронта по адресу: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 3, каб.7 на первом этаже налево (в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). А всю дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (8142) 59-57-84.

Кроме того, проводится закупка по дополнительной заявке от командира.