Машины пробивают колеса на дороге в Петрозаводске (ФОТО)

На Лесном проспекте, на участке между Кукковкой и Древлянкой, несколько машин пробили колеса в ямах.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото дороги на Лесном проспекте. Участок между Кукковкой и Древлянкой, по его словам, особенно изрыт ямами.

"Сегодня пробил в одной из ям колесо, - написал автомобилист. – Вчера видел, как две машины стояли также с пробитыми колесами".

Также водитель отметил, что на данном участке дороги появились знаки, ограничивающие скорость до 40 км/ч, но это, по его словам, не спасает машины от повреждений.

Напомним, что в День влюбленных подрядчик возобновил ямочный ремонт городских дорог.

В рамках муниципального контракта по текущему содержанию улично-дорожной сети Петрозаводска устранение аварийных деформаций асфальтобетонного покрытия проводится с использованием холодной асфальтобетонной смеси.

Несмотря на то, что подрядчик старается заделать ямы смесью, проблема обостряется с каждым днем.