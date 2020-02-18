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Машины пробивают колеса на дороге в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. От читателей
15:34, 19 Февраля 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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На Лесном проспекте, на участке между Кукковкой и Древлянкой, несколько машин пробили колеса в ямах.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото дороги на Лесном проспекте. Участок между Кукковкой и Древлянкой, по его словам, особенно изрыт ямами.

"Сегодня пробил в одной из ям колесо, - написал автомобилист. – Вчера видел, как две машины стояли также с пробитыми колесами".

Также водитель отметил, что на данном участке дороги появились знаки, ограничивающие скорость до 40 км/ч, но это, по его словам, не спасает машины от повреждений.

Напомним, что в День влюбленных подрядчик возобновил ямочный ремонт городских дорог.

В рамках муниципального контракта по текущему содержанию улично-дорожной сети Петрозаводска устранение аварийных деформаций асфальтобетонного покрытия проводится с использованием холодной асфальтобетонной смеси.

Несмотря на то, что подрядчик старается заделать ямы смесью, проблема обостряется с каждым днем.

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Комментарии

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View from the outside
2020-02-19 16:26:41
Вот и случилось то, что должно было случиться! Безответственный подход к содержанию дорог в городе дал свои результаты! Пол города засыпано крошкой - фракциями старого асфальта, уложенного с нарушением технологии (иначе он бы не рассыпался, а если винить погоду или климат, то зачем вообще применять этот способ ремонта дорог) Интересно, а соответствующие органы заинтересуются плачевным состоянием дорог в городе? Деньги то на ремонт потрачены, а проехать из точки А в точку Б, не повредив авто, часто не получается.
Изя
2020-02-19 16:46:03
View from the outside, А есть ли ещё соответствующие органы в Карелии , вопрос остаётся открытым . ))
User
2020-02-19 16:23:03
Безопасный город продолжает "радовать" горожан.
кир
2020-02-19 15:56:25
Нам всегда так жить.
paramparam
2020-02-19 16:23:59
кир, сдохни
кир
2020-02-19 17:04:55
paramparam, сдохни сам. Моё сбывается.
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