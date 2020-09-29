Маски на зрителях в кинозалах предлагают проверять каждые 15 минут

Контролерам в кинотеатрах следует проверять нахождение зрителей в зале в масках во время сеанса раз в 15 минут, а тех, кто без масок, следует выводить из зала, считает руководитель Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

Как сообщает "Интерфакс", об этом Андреева заявила на совещании департамента культуры Москвы с подведомственными учреждениями культуры.

"Если мы все-таки говорим о кинотеатрах, когда выключают свет, то в этот момент почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение 2 часов со спущенными масками находиться среди других зрителей. Пусть ваши контролеры, которые уже посмотрели, что человек прошел с билетом, как минимум раз в 10-15 минут заходят в зрительный зал и смотрят, все ли в масках", - сказала Андреева. Поробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".