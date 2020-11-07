890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава карельского Роспотребнадзора дала прогноз по росту эпидемии в республике 10
07.11.2020 15:45
Власти Карелии объяснили, какие заведения и при каких условиях могут работать при эпидемии 3
07.11.2020 11:51
Доллар взлетит до 250 рублей, прогнозирует экономист, предсказавший прошлые кризисы 5
07.11.2020 21:40
Подозреваемый в растрате и скрывшийся от следствия объявлен в розыск в Карелии 6
07.11.2020 12:12
Жителей Карелии призвали "отнестись с пониманием" к задержкам документов, необходимых для больничных по коронавирусу
07.11.2020 16:07
Замглавы Минздрава Карелии оценила резерв коек для коронавирусных больных в республике 2
07.11.2020 16:44

Масочный режим из-за пандемии COVID-19 не распространяется на храмы в Карелии?

Новости. Общество
11:18, 08 Ноября 2020
фото: eparhia.karelia.ru
Загрузка...

Как карельское духовенство Русской православной церкви игнорирует обязательный масочный режим.

Первого ноября православные верующие впервые отмечали день торжества Собора новомучеников и исповедников земли Карельской. По этому случаю митрополит Петрозаводский и Карельский Константин служил литургию в кафедеральном соборе Александра Невского в Петрозаводске. Однако ни сам митрополит – к слову сказать, кандидат медицинских наук, ни кто-либо еще из священнослужителей соблюдать масочный режим в храме, где присутствовали многочисленные прихожане, не стали. Проигнорировали маски певчие, алтарники, да и многие прихожане, собравшиеся на праздничную службу, не посчитали для себя нужным воспользоваться этим обятельным, по распоряжению главного санитарного врача России, средством профилактики коронавирусной инфекции.

Подробности читайте далее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-11-08 11:36:35
Святой штраф и закрытие до устранения моментально решат вопрос.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
01.11.2020, 12:21
Петрозаводчане интересуются у властей Петрозаводска, есть ли какая-либо логика при установке ограждений
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
02.11.2020, 10:28
Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)

Аналитика

05.11.2020 16:17
Капитал
Готов ли ваш иммунитет к вирусной атаке?
Каждый день поступает тревожная информация о числе заболевших коронавирусной инфекцией.
Дежавю 2
05.11.2020 15:43
Перемен требуют наши глаза! 6
05.11.2020 09:45
Батюшка, наденьте маску! 11
02.11.2020 11:17
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Вся аналитика

Чтиво

06.11.2020 11:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 12
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 16
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»