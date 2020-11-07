Масочный режим из-за пандемии COVID-19 не распространяется на храмы в Карелии?

Как карельское духовенство Русской православной церкви игнорирует обязательный масочный режим.

Первого ноября православные верующие впервые отмечали день торжества Собора новомучеников и исповедников земли Карельской. По этому случаю митрополит Петрозаводский и Карельский Константин служил литургию в кафедеральном соборе Александра Невского в Петрозаводске. Однако ни сам митрополит – к слову сказать, кандидат медицинских наук, ни кто-либо еще из священнослужителей соблюдать масочный режим в храме, где присутствовали многочисленные прихожане, не стали. Проигнорировали маски певчие, алтарники, да и многие прихожане, собравшиеся на праздничную службу, не посчитали для себя нужным воспользоваться этим обятельным, по распоряжению главного санитарного врача России, средством профилактики коронавирусной инфекции.

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