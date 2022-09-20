Масштабный зимний фестиваль в Карелии впервые получил федеральную поддержку

Фестиваль KareliaSkiFest пройдет в Петрозаводске в марте 2023 года.

В Минспорта Карелии анонсировали очередное проведение ставшего традиционным фестиваля зимних видов спорта — KareliaSkiFest 7.0. Праздник спорта пройдет в Петрозаводске с 10 по 19 марта 2023 года.

Мероприятие пройдет уже в седьмой раз, но лишь предстоящий фестиваль впервые получил федеральную поддержку.

Участники фестиваля будут соревноваться в лыжных гонках на разных дистанциях, в том числе детской, а также ночной гонке. Состоятся гонки на собачьих упряжках, а также лыжный марафон на остров Кижи. Кроме того, прибавятся новые дисциплины: горные лыжи, скандинавская ходьба, сноукайтинг. Гостей фестиваля порадуют гастрономическая и музыкальная площадки.

В Минспорта Карелии напомнили, что уже открыта льготная регистрация на дисциплины лыжных гонок.