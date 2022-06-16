Масштабы проблемы огромны: с 2017 года в Карелии признано аварийными более 4 тысяч домов

С января 2017 года по настоящее время на территории Карелии признано аварийными 4 265 многоквартирных домов.

С 2014 по 2018 годы в Карелии расселили 141,2 тыс. кв. аварийных метра, новоселье отметили 8 384 человека. И в 2019 году республика смогла приступить к реализации нового этапа программы. За пять лет было необходимо расселить 3 879 жилых помещений общей площадью 155,1 тыс. кв. метра, признанного аварийным до 2017 года. Но власти Карелии взяли на себя повышенные обязательства — завершить программу на два года раньше срока, до конца 2023 года. И с этой задачей регион справляется. Более 4,5 тыс. жителей «аварийки» уже получили ключи от новых квартир. В настоящее время программа завершена в трех районах республики — Сегежском, Пряжинском и Питкярантском. Впереди расселение еще 4 700 жителей Карелии.

Сегодня власти республики не сомневаются, что смогут завершить программу досрочно и приступить к реализации еще более амбициозных планов — начиная с 2024 года Карелии предстоит расселить более 1 млн кв. метра жилья, признанного аварийным после 2017 года. Чтобы осуществит задуманное, главе Карелии нужна была поддержка в Москве. Сначала откликнулся Фонд реформирования ЖКХ, выделив региону 2,8 млрд рублей. А в конце мая планы республики поддержал президент России.

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