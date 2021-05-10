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Массовая стрельба в школе произошла в Казани

Новости. Происшествия
12:30, 11 Мая 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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В одной из школ Казани произошла стрельба, в результате которой погибли 11 человек.

11 мая в школе № 175 в Казани произошла стрельба. По данным ТАСС, на данный момент число погибших достигло 11 человек, среди них девять детей.

Сообщается, что Детская республиканская клиническая больница Татарстана приняла 18 детей после стрельбы в школе, шесть из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Согласно последним данным, напавший на школу в Казани - 19-летний молодой человек - действовал в одиночку. Его задержали. При этом ранее один из источников сообщал о двоих нападавших, одного из которых, по его словам, ликвидировали.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани.

Президент России Владимир Путин после ЧП в школе в Казани поручил срочно ужесточить правила оборота оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Отдельное поручение [президентом РФ] было дано [главе Росгвардии Виктору Золотову] с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший», — сказал представитель Кремля.

«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», — уточнил Песков.

Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Директор цирка
2021-05-11 12:42:03
Ужас!
Получить в стране оружие можно любому не нормальному, в этом и причина ещё будущих бед, справки покупаются и продаются почти в открытую...к сожалению...
театральный критик
2021-05-11 12:42:00
У навальнят совсем крыша поехала.
Негодяй
2021-05-11 13:02:03
театральный критик, у таких как ты все силы и ушли на навальнят, а на настоящих террористов толькоо одна машина ППС приехала.
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