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Массовое ДТП произошло в утренний час пик в Петрозаводске (ВИДЕО)

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10:43, 13 Декабря 2022
фото: кадр из видео

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Три автомобиля столкнулись утром на улице Правды.

Авария, произошедшую утром 13 декабря в Петрозаводске, запечатлели камеры наружного наблюдения компаний Сампо и Ситилинк. Видео было размещено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видеозаписи, авария произошла в 8.40 утра на перекрестке улиц Правда и Варламова. Один из автомобилей двигался прямо по улице Правды вверх в сторону Ключевского шоссе. В это время другой автомобиль начал поворачивать с Правды на улицу Варламова, пересекая траекторию движения первого автомобиля. Уходя от столкновения, тот свернул вправо и врезался в стоящий в пробке автомобиль, а тот, в свою очередь — в другой.

Таким образом. Механические повреждения в аварии получили три автомобиля. Информации о пострадавших нет.

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