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28.08.2020 21:00

Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Петрозаводске сегодня и завтра

Новости. Общество
11:33, 29 Августа 2020
фото: ГИБДД Петрозаводска
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Профилактическое мероприятие "Контроль трезвости" пройдет в Петрозаводске 29 и 30 августа, сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей "Контроль трезвости" 29 и 30 августа, сообщили в городском управлении ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция напоминает, что в целях избежания конфликтных ситуаций, предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись.

В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44.

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Комментарии

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2020-08-29 11:46:03
Сегодня ночью надо было проверять. Алкашные сопляки до утра шастали по городу на своих кастрюлях с дырявыми глушителями.
Гость
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