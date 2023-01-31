Массовые проверки водителей пройдут на дорогах Петрозаводска

Рейды «Контроль трезвости» пройдут сегодня в столице Карелии для выявления нетрезвых водителей.

Об этом сообщили в ГИБДД.

Инспекторы будут патрулировать дороги и массово останавливать автомобили для проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.

За январь текущего года в Петрозаводске сотрудники ДПС отстранили от управления 65 водителей с признаками опьянения.