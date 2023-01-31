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Массовые проверки водителей пройдут на дорогах Петрозаводска

Новости. Общество
09:05, 24 Февраля 2023
фото: © ГИБДД Петрозаводска/ВК

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Рейды «Контроль трезвости» пройдут сегодня в столице Карелии для выявления нетрезвых водителей.

Об этом сообщили в ГИБДД.

Инспекторы будут патрулировать дороги и массово останавливать автомобили для проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.

За январь текущего года в Петрозаводске сотрудники ДПС отстранили от управления 65 водителей с признаками опьянения.

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