Массовые проверки водителей пройдут на дорогах Петрозаводска

Рейды «Контроль трезвости» пройдут сегодня в столице Карелии для выявления нетрезвых водителей.
Об этом сообщили в ГИБДД.
Инспекторы будут патрулировать дороги и массово останавливать автомобили для проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.
За январь текущего года в Петрозаводске сотрудники ДПС отстранили от управления 65 водителей с признаками опьянения.
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