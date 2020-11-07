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"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
12:53, 08 Ноября 2020
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК
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Автомобилисты столицы Карелии забаррикадировали своими машинами вход в подъезд одной из городских многоэтажек.

Жители дома на улице Хейкконена, 14 жалуются на автолюбителей, перекрывших своими машинами доступ к подъезду. Люди утверждают, что вход в дом недоступен для людей с детской коляской.

"Мастера парковки нашего двора. Это еще слева машина уехала.. Между машин приходится протискиваться, выходя из подъезда, чтобы не испачкать одежду, а с коляской вообще не выйти. Это вообще законно?!", - пишет автор поста в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

На фото видно, что автолюбители перекрыли доступ к пандусу.

Ранее жители карельской столицы уже заявляли, что автомобилисты перестали уважать пешеходов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-11-08 13:10:36
вы сами хотели свободы и кредитов. Теперь это исключительно ваши проблемы.
Гость
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