Жители Петрозаводска жалуются на наглых "мастеров парковки" (ФОТО)

В Сети жители карельской столицы заявляют, что автомобилисты перестали уважать пешеходов.

Автомобилисты в Петрозаводске паркуют свои машины на газонах и перекрывают ими подступы к подъездам жилых домов. Об этом сообщают читатели паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Вот так паркуются во дворах граждане, приезжающие прогуляться по проспекту Ленина. Попасть домой с коляской оказалось невозможным. На просьбу переставить машину, водитель сообщил, что это не частный дом и земля принадлежит администрации. Предложение открыть кадастровую карту и убедиться в том, что эта земля принадлежит дому и является собственностью жильцов, отклонил. Искренне желаю данному водителю, чтобы никому из членов его семьи никогда не попадались такие невоспитанные, хамоватые и плюющие на всех, кроме себя, граждане, каким является он сам", - пишет один из жителей города.

"Неправда ли хорошо место для парковки", - добавляет другой автор, публикуя фото припаркованного на газоне автомобиля.

Ранее сообщалось, как очередной "мастер парковки" перекрыл движение транспорта в Петрозаводске.