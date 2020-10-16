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Жители Петрозаводска жалуются на наглых "мастеров парковки" (ФОТО)

Новости. Общество
09:06, 17 Октября 2020
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В Сети жители карельской столицы заявляют, что автомобилисты перестали уважать пешеходов.

Автомобилисты в Петрозаводске паркуют свои машины на газонах и перекрывают ими подступы к подъездам жилых домов. Об этом сообщают читатели паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Вот так паркуются во дворах граждане, приезжающие прогуляться по проспекту Ленина. Попасть домой с коляской оказалось невозможным. На просьбу переставить машину, водитель сообщил, что это не частный дом и земля принадлежит администрации. Предложение открыть кадастровую карту и убедиться в том, что эта земля принадлежит дому и является собственностью жильцов, отклонил. Искренне желаю данному водителю, чтобы никому из членов его семьи никогда не попадались такие невоспитанные, хамоватые и плюющие на всех, кроме себя, граждане, каким является он сам", - пишет один из жителей города.

"Неправда ли хорошо место для парковки", - добавляет другой автор, публикуя фото припаркованного на газоне автомобиля.

Ранее сообщалось, как  очередной "мастер парковки" перекрыл движение транспорта в Петрозаводске.

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Комментарии

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Саныч
2020-10-17 10:46:04
В этом паблике собрались эстеты, поливающие друг друга дерьмом. Можно сменить название на "Автосрач".
tier
2020-10-17 09:53:12
Не автомобилисты пешеходов перестали уважать, а люди людей, и себя.
Театральный критик
2020-10-17 09:42:53
И поделом вам. Заборами они не довольны. Ходите бочком и огородами.
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