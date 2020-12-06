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Мастерская Петра Фоменко покажет в Петрозаводске свой золотомасочный спектакль

Новости. Культура
16:35, 07 Декабря 2020
фото: Театр "Мастерская Фоменко"
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На сцене Музыкального театра Карелии зрители увидят спектакль "Сон в летнюю ночь" в рамках фестиваля "Золотая маска".

Артисты легендарного театра должны были приехать в Петрозаводск в конце октября, но встречу с карельским зрителем пришлось перенести на 9 и 10 декабря.

"Сон в летнюю ночь" - один из самых заметных спектаклей театра. "Фоменки" - так обычно называет этот коллектив "своя" публика - получили за него массу восторженных отзывов и театральных наград, в том числе и "Золотую маску" как лучший драматический спектакль сезона в 2016 году. Режиссер спектакля Иван Поповски – ученик легендарного Петра Фоменко, создателя театра и бессменного его руководителя. "Сон в летнюю ночь" продолжает лучшие традиции театра, в 2012 году потерявшего своего Мастера.

"Сон в летнюю ночь" приснился публике в такое время, когда, казалось бы, ничто не располагает к радостной театральной игре, – и произвел эффект кислородной подушки для задыхающихся. Для самого театра, пережившего смерть своего лидера, для обретения почвы под ногами спектакль стал возвращением на круги своя, но на новом витке развития. Иван Поповски "сшил" спектакль как будто по старинному лекалу, заставив вспомнить и про психологические кружева, и про легкое дыхание, и про победительное лицедейство, но на дефиле театральных премьер его работа выглядит просто сногсшибательно", - пишет о спектакле известное издание "Театральная афиша".

Показ спектакля состоится на сцене Музыкального театра 9 и 10 декабря в 19 часов.

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