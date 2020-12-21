Мастеру конькобежного спорта Карелии исполняется 70 лет

Ветерану спорта Карелии Виктору Ниязову 24 декабря исполняется 70 лет, и он ещё тренирует детей.

В конце 60-х - в начале 70-х годов европейцы построили несколько конькобежных стадионов с искусственным льдом. Конькобежный спорт из сезонного стал круглогодичным. Спортивные результаты, конечно, выросли. Советский Союз в те годы отстал.

На первенстве Европейских стран (чемпионат Европы) среди юниоров 1971 года в Тамбове на всех дистанциях лидировали норвежцы.

Ближе всех к из результатам подошёл учащийся Петрозаводского педагогического училища - Виктор Ниязов. На длинной дистанции он занял 4-ое место.

Ярко выраженный стайер, он не уступал никому длинные дистанции на первенствах Советского Союза среди юношей и два года - среди юниоров.

"Главная черта характера Виктора Ниязова – скромность, - отметил Заслуженный тренер Украины Игорь Перчихин. - Выданную спортивную форму с крупными буквами СССР на груди он стеснялся надевать. Приходилось убеждать его, что это признание наших общих трудов и он должен достойно представлять карельскую команду конькобежцев".