Мать 10 детей влезла в долги ради концерта Филиппа Киркорова

В Новосибирске органы опеки проверяют жительницу Советского района, многодетную мать, которая живет в двухкомнатной квартире с 8 детьми.

Еще двое ее старших дочерей пытаются лишить женщину родительских прав. Во время проверки семьи выяснилось, что мама не только плохо заботится о младших детях, но еще и влезла в долги. Фамилия и имя женщины фигурируют в базе должников судебных приставов, пишет "Комсомольская правда".

"Года четыре назад в Новосибирск приезжал Филипп Киркоров. Так мама взяла кредит, чтобы сходить на его концерт, а также, чтобы сделать ему подарок – торт. Я слышала, как она хвасталась этим. Он ее кумир. У нее малыши голодные, а она по концертам ходит, Филиппа кормит! Это вообще нормально?", – рассказала дочь.

Сама многодетная женщина заявила, что у нее действительно бывают трудности с деньгами. А концерта Филиппа Киркорова она ждала всю жизнь.

"Слушайте, я 28 лет мечтала попасть на его концерт! Я ни разу не была нигде – ни в театре, ни на концерте. Я имею право сходить? Он приезжал в Новосибирск, конечно, я пошла. И вообще я бесплатно там была, я устала всем объяснять... Я что преступление сделала? Застрелите меня теперь, что я на Киркорова сходила. Почему я должна оправдываться? Да, у меня есть кредиты. И что? Кредиты брала, чтобы детей кормить и одевать", – заявила многодетная мать.

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что многодетная семья уже четыре года стоит на учете. Первыми забили тревогу медики: детишки постоянно попадали в больницу, а мама, по их словам, плохо их лечила, не заботилась, вот и просигналили в полицию.