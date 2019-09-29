Мать "маньяка" Ипатова рассказала, каким он был в детстве

Гособвинитель зачитал показания матери "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова, данные во время следствия, так как женщина отказалась свидетельствовать против сына в Верховном суде Карелии.

"У Антона нет каких-либо тяжелых хронических заболеваний, на учетах у нарколога, психиатра не состоит. В садик он не ходил, поскольку мы его воспитывали дома с супругом. В 6 лет он пошел первый класс в 40-й лицей, где он обучался до 9 класса включительно. За время его обучения в школе он учился средне, в основном, на "3" и "4". На второй год никогда не оставался. Бывали случаи, что преподаватели жаловались на его поведение в школе. А именно, на то, что он разговаривал на уроках, бывало, дрался с другими учениками… ", – сообщила его мама.

"Я помню, что был такой случай, когда Антон взял с собой из дому кухонный нож и на уроке тыкал, "щекотал" девочку по спине ножом. Меня и отца Антона регулярно вызывали в школу за поведение Антона, за прогулы, неуспеваемость. Он рос задиристым, быстро выходил из себя и вообще не любил, когда ему говорили что-то, что он слышать про себя не хотел", – зачитал показания матери гособвинитель.

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