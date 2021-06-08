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Матери погибшего при исполнении долга военнослужащего из Карелии вручили продуктовый набор

Новости. Общество
10:19, 09 Июня 2021
фото: © Росгвардия Карелии

Сотрудник Росгвардии встретился с матерью военнослужащего, погибшего при исполнении служебного долга, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудник отдела кадров нацгвардии Карелии посетил Наталью Яковлевну Федотову — мать военнослужащего, погибшего в бою. Ее сын Андрей Пушкин ценою жизни выполнил свой служебный и гражданский долг.

Рядовой Андрей Юрьевич Пушкин в Вооружённые силы РФ был призван в мае 2005 года, проходил службу в Ленинградской области, после чего остался служить по контракту и был направлен в Чеченскую Республику, где служил в батальоне оперативного назначения стрелком-радиотелефонистом. 20 января 2008 года группа участников бандформирований пыталась прорваться через заслон — Андрей Пушкин получил ранения, от которых скончался.

Для росгвардейцев Андрей Юрьевич Пушкин — пример верности военной присяге, преданности народу и Отечеству. Матери солдата вручили продуктовый набор от имени руководства Управления Росгвардии Карелии. Как подчеркнули в Росгвардии, поддерживать людей, чьи родные погибли, служа Родине, — священный долг сотрудников и военнослужащих.

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