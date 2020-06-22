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Материнский капитал на первенца хотят увеличить

Новости. Экономика
20:40, 23 Июня 2020
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Размер маткапитала на первенца может вырасти до 524881 рубля в 2023 году.

Это следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов, подготовленных с учетом параметров прогноза социально-экономического развития РФ на указанный период, пишет издание "РИА Новости".

В 2020 году размер маткапитала на первого ребенка составляет 466 617 рублей, при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тысяч рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей.

Согласно документу, с которым ознакомились РИА Новости, расходы на предоставление материнского (семейного) капитала определены исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей.

Кроме того, учтены доплаты к маткапиталу при рождении второго ребенка для семей, получивших ранее сертификат в связи с рождением первого ребенка, в размере 156 тысяч рублей в 2021 году, в 2022-2023 годах с учетом индексации на темп прироста инфляции – 4% ежегодно.

Из проекта следует, что в 2021 году материнский капитал на первого ребенка составит 485 282 рублей, на второго – 641 282 рубля, в 2022 году на первого – 504 693 рубля и на второго – 666 933 рубля, в 2023 году на первого ребенка – 524 881 рубль, на второго – 693 610 рублей.

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