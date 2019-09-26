Материнский капитал вырастет с 2020 года

Размер материнского капитала в России в 2020 году составит 466 617 рублей.

Такая сумма указана в проекте федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-22 годов. Документ опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.

В 2019 году размер материканского капитала в России установлен на уровне 453 026 руб.

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