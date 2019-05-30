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Новости. Экономика
15:59, 30 Мая 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Георгий Шпикалов

Маткапитал предложили тратить на автомобиль

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В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается разрешить тратить материнский капитал на приобретение автомобиля.

Об этом говорится в материалах автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности.

Законопроектом, в частности, предлагается дополнить закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" статье 10.1 "Направление средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля".

Авторы законопроекта отмечают, что автомобиль особенно необходим семьям, имеющим нескольких детей, поскольку может использоваться для проведения семейного отдыха, доставки детей в дошкольные, учебные или лечебные заведения.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2019-05-30 17:39:15
Еще айфонов пусть деткам накупят... про водку уже писали, я бы и закусь добавил.
кир
2019-05-30 17:35:31
Курево и водку добавьте, "белое и красное".
Майкл
2019-05-30 16:36:12
Все на гранты.
zanoza
2019-05-30 16:04:21
Вот так автомобильное лобби протаскивает законопроект для своих "кормильцев".
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