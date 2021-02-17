Матвиенко честно назвала размер своей пенсии

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала реальный размер своей пенсии.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призналась, что с удивлением узнала из интернета, что ее пенсия якобы составляет 450 тысяч рублей, она убеждена, что такие фейки нужно опровергать. Об этом сообщает РИА Новости.

"В интернете распространяются фейки по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов", - сказал спикер на пленарном заседании палаты в среду.

Она сообщила, что узнала из сети, что ее пенсия якобы составляет 450 тысяч рублей. "Моя декларация открыта, у меня почти 50 лет трудового стажа, пенсия составляет 25 тысяч рублей", - сказала законодатель.

По мнению Матвиенко, "нужно опровергать эти фейки, давать достоверную информацию, чтобы не дискредитировать людей, работающих во власти".