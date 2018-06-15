Матвиенко исключила повышение НДС за счет граждан

Повышение налога на добавленную стоимость в РФ не станет чувствительным для малообеспеченных слоев населения.

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "НДС будет повышен на 2%, но не за счет граждан. Все льготы по налогу на НДС, касающиеся жизненно важных продуктов питания, медицинских услуг и других защищенных, чувствительных статей для населения, сохранятся. Поэтому для граждан это не будет чувствительно. Я имею в виду для тех слоев, которые в первую очередь малообеспеченные, нуждающиеся слои", - сказала Матвиенко.

"Мы внимательнейшим образом изучим, обсудим, возможно, внесем какие-то дополнения, уточнения, если потребуется, но принципиально в Совете Федерации поддерживают эти решения (правительства - ИФ), потому что многие из них мы инициировали как палата регионов, исходя из того, что нам диктовали субъекты РФ", - отметила она.

Накануне глава правительства Дмитрий Медведев озвучил инициативу кабмина повысить базовую ставку НДС с действующих 18% до 20%. Предполагается, что новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года.

По словам вице-премьера Антона Силуанова, повышение до 20% будет приносить бюджету более 600 млрд рублей дополнительных доходов в год, передает "Интерфакс".