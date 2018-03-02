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Новости. Общество
18:20, 02 Марта 2018

Матвиенко предупредила об угрозе "восстания машин"

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Спикер Совет Федерации переживает, что стремительное развитие технологий в будущем может сократить число рабочих мест.

Валентина Матвиенко считает, что значительное число работников промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг в будущем могут потерять работу из-за внедрения новых технологий. Заявление прозвучало на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге, сообщает "Лайф".

"Со страниц книг, с экранов электронных устройств в нашу повседневность переходят роботы и беспилотные аппараты, искусственный интеллект, умные роботизированные устройства выполняют рутинную работу. Они не знают усталости, эмоционального напряжения и, что особенно ценно, не нарушают трудовую дисциплину. Однако, учитывая то, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу тоже сбрасывать со счетов нельзя", — полагает спикер Совфеда.

При этом она отметила, что благодаря развитию технологической сферы появляются и новые специальности, такие как интернет-аналитики, дизайнеры виртуальной среды обитания и многие другие.

Международный форум труда проходит 1 и 2 марта в Петербургском выставочном центре. Организаторы мероприятия называют форум крупнейшей в стране площадкой для обсуждения вопросов трудовой занятости населения.

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Комментарии

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Горожанин
2018-03-02 22:52:48
Роботы у нас будут клюкву собирать?!т
Рэм
2018-03-02 21:34:17
Пусть в Пряжинском районе это расскажет,где люди год зарплату не получают....
кир
2018-03-02 20:41:36
С бабой Валей как сестры-близнецы. Когда страна уже отдохнет от них?
Неравнодушный
2018-03-02 20:19:08
Как же нам всё это нравится! Слов нет.
deep
2018-03-02 20:18:49
Надо не врать и не ворвать, как говорит Грудинин. Надо строить дороги, по нормальным ценам, как строили в США, надо строить жильё, с рентабельностью 10%, это на года, а сколько у нас, в России, земель пустующих, где можно курей, поросят и телят поселить. Да дел мооооре! Не врать и не воровать! Девушка живет в другом измерении, явно.
Мизантроп
2018-03-02 18:57:20
У нас в Карелии давно уже везде роботы. Из живых остались только интернет-аналитики.
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