Матвиенко предупредила об угрозе "восстания машин"

Спикер Совет Федерации переживает, что стремительное развитие технологий в будущем может сократить число рабочих мест.

Валентина Матвиенко считает, что значительное число работников промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг в будущем могут потерять работу из-за внедрения новых технологий. Заявление прозвучало на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге, сообщает "Лайф".

"Со страниц книг, с экранов электронных устройств в нашу повседневность переходят роботы и беспилотные аппараты, искусственный интеллект, умные роботизированные устройства выполняют рутинную работу. Они не знают усталости, эмоционального напряжения и, что особенно ценно, не нарушают трудовую дисциплину. Однако, учитывая то, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу тоже сбрасывать со счетов нельзя", — полагает спикер Совфеда.

При этом она отметила, что благодаря развитию технологической сферы появляются и новые специальности, такие как интернет-аналитики, дизайнеры виртуальной среды обитания и многие другие.

Международный форум труда проходит 1 и 2 марта в Петербургском выставочном центре. Организаторы мероприятия называют форум крупнейшей в стране площадкой для обсуждения вопросов трудовой занятости населения.