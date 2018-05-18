Матвиенко призвала говорить откровенно о повышении пенсионного возраста в России

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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предлагает не политизировать вопрос о повышении в РФ пенсионного возраста и считает целесообразным повышать его плавно, на полгода в течение 10 лет.
"Не надо никому прятать голову в песок, надо с нашими гражданами открыто говорить и откровенно: вопрос о повышении пенсионного возраста встал в повестку дня, стал актуален, это сделали все государства европейские, все страны СНГ, кроме России", - заявила Матвиенко, чьи слова цитирует ТАСС.
Подробнее на "Вестях Карелии".
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