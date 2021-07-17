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Мазуровский и Макеев: оппоненты наверняка воспользуются слабыми местами предвыборного списка «Справедливой России - за правду»

Новости. Политика
10:55, 18 Июля 2021
фото: пресс-служба Заксобрания Карелии

Что подвигло включить в предвыборную команду «СРзаПР» Андрея Мазуровского, который буквально на днях вышел из «Единой России», проиграв праймериз в Суоярвском районе, - большой вопрос.

Выдвижение на выборы «Справедливой России – за правду» продемонстрировало внутрипартийную победу Ройне Изюмова. Напомним, после отъезда в Москву Ирины Петеляевой, его сделали, по сути, техническим руководителем регионального отделения. Однако сейчас молодой Изюмов – полноценный лидер партии в Карелии, которому удалось наладить связи с федеральным руководством и взять под контроль ситуацию внутри карельской организации. Для этого была проделана огромная работа, и Изюмов с ней справился, удержав управление в одних руках.

Отметим, что у Изюмова есть собственный успешный кейс – локальная история с выборами в Сортавале, которую эсеры надеются повторить на уровне всей республики. Сделать это будет нелегко, потому что оппоненты наверняка воспользуются слабыми местами предвыборного списка «СРзаПР».

Не будем гадать, что подвигло включить в предвыборную команду «СРзаПР» Андрея Рогалевича, который до этого баллотировался от «Единой России», потом – от «Справедливой», затем от «Яблока», и до сих пор является членом «яблочной» фракции в Заксобрании Карелии. Или Андрея Мазуровского, который буквально на днях вышел из «Единой России», проиграв праймериз в Суоярвском районе. Очевидно, что по сути и по духу Мазуровский так и останется единороссом. Как и Дмитрий Макеев, который после «Единой России» участвовал в выборах от «Яблока» и вдруг перешел под флаги «Справедливой России» (видимо, сыграла свою роль судимость за должностное преступление, с наличием которой для него закрылись многие двери).

Очевидно, что все эти люди будут опускать «Справедливую Россию» вниз, и Изюмову придется вытягивать кампанию и своим личным рейтингом тоже. Справится ли он с этой задачей – большой вопрос. Тем не менее, у партии остаются шансы побороться за несколько депутатских мандатов.

Подробнее – в аналитическом материале «Ковид сыграет в политику».

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