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МЧС готово отменить запрет на приготовление шашлыков на дачах

Новости. Общество
16:14, 14 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

МЧС России разработало проект постановления правительства, разрешающий разводить костры и сжигать мусор на дачных участках.

Соответствующий документ опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект содержит изменения в Правила противопожарного режима в РФ. Их пункт 66 ранее запрещал разводить огонь на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений. «Слова „разводить костры,“ исключить», — говорится в тексте проекта.

Также из этого пункта планируется вычеркнуть запрет на сжигание мусора, травы, листвы и других отходов, которые предлагалось уничтожать в специально установленных властями местах.

Подробнее о предлагаемых изменениях читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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