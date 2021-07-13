МЧС готово отменить запрет на приготовление шашлыков на дачах

МЧС России разработало проект постановления правительства, разрешающий разводить костры и сжигать мусор на дачных участках.

Соответствующий документ опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект содержит изменения в Правила противопожарного режима в РФ. Их пункт 66 ранее запрещал разводить огонь на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений. «Слова „разводить костры,“ исключить», — говорится в тексте проекта.

Также из этого пункта планируется вычеркнуть запрет на сжигание мусора, травы, листвы и других отходов, которые предлагалось уничтожать в специально установленных властями местах.

Подробнее о предлагаемых изменениях читайте в интернет-газете «Вести Карелии».