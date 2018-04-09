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Новости. Погода
12:48, 09 Апреля 2018

МЧС Карелии предупреждает о надвигающихся снегопадах и метелях

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В ночь на вторник и в первой половине 10 апреля на севере Карелии ожидаются снег, метель, усиление ветра, сообщает республиканское ГУ МЧС.

"Ночью и в первой половине дня 10 апреля 2018 г. по северным районам прогнозируются умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами метель, порывы ветра до 15-20 м/с", - сообщает ГУ МЧС по Карелии со ссылкой на синоптиков.

Под действие неблагоприятного погодного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский и Лоухский районы

"Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально- значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, отрывы льда на крупных водных объектах", - предупреждают спасатели.

 

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