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МЧС Карелии предупреждает о сильном ветре и грозах

Новости. Погода
13:49, 18 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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Сегодня ожидаются грозы, ливни и сильный ветер, сообщили в МЧС Карелии.

С 14.00 до 17.00, начиная с западных районов, с сохранением в течение ночи 19 июня ожидаются грозы, ливни, усиление ветра при грозах до 15 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы, а также Петрозаводск и Костомукша.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Общие рекомендации:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

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