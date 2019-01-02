МЧС Карелии предупреждает о снежном накате на дорогах

Спасатели предупреждают о снежном накате и гололедице на дорогах республики.

"В Карелии выпало обильное количество осадков, что привело в свою очередь к появлению на дорогах снежного наката, гололеда и гололедицы", - говорится в сообщении.

Данные явления могут стать причинами чрезвычайных ситуаций.