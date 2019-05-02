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Новости. Погода
16:02, 02 Мая 2019
фото: поселок Юшкозеро/фото Татьяна Шелина,

МЧС Карелии сообщает об ухудшении погоды

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В большинстве районов прогнозируются снег, дождь и ветер, сообщили в МЧС Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра 3 мая на территории республики прогнозируется ухудшение погодных условий: в большинстве районов осадки, по северным и западным районам местами сильные, в виде снега, мокрого снега, на юге мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега, по северным районам местами метель.

Ожидается усиление ночью восточного и северо-восточного ветра, на юге – юго-восточного и южного, днем северо-восточного, северного, на юге – юго-западного, западного ветра местами порывами до 15-18 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-05-02 16:48:42
Замечательное фото бани на берегу. Вот все эти самобытные возмущаются форелевыми садками , а сами сливают из бани в водоем мыльную воду после помывки своих промежностей, потом черпают из того же болота , заливают в свои самовары, пьют и нахваливают. А некоторые весьма хитрые - сливают в реку, а сами потом ездят за водой выше по течению, не догадываясь о сюрпризах. Суоярвские, я правильно сказал ? :)
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