МЧС Карелии сообщает об ухудшении погоды

В большинстве районов прогнозируются снег, дождь и ветер, сообщили в МЧС Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра 3 мая на территории республики прогнозируется ухудшение погодных условий: в большинстве районов осадки, по северным и западным районам местами сильные, в виде снега, мокрого снега, на юге мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега, по северным районам местами метель.

Ожидается усиление ночью восточного и северо-восточного ветра, на юге – юго-восточного и южного, днем северо-восточного, северного, на юге – юго-западного, западного ветра местами порывами до 15-18 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.