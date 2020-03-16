МЧС Карелии предупреждает об усилении ветра

Под воздействие неблагоприятных условий в среду попадут 12 районов и Петрозаводск, сообщили в ведомстве.

Ночью и утром 18 марта местами по республике, преимущественно по центральным и южным районам, сохранится юго-западный ветер порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Кондопожский, Лахденпохский, Муезерский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы и Петрозаводск.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Ранее сильный ветер обещали в восьми районах Карелии.