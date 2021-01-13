МЧС Карелии просит туристов сообщать, куда они направились

Региональное Управление МЧС в связи с наступлением холодов обратилось к приезжающим в Карелию туристам заранее сообщать маршрут следования.

Походы зимой связаны с повышенной опасностью, поэтому важно учитывать ряд факторов как при подготовке группы к маршруту, так и в процессе его проведения, отмечают в МЧС.



В МЧС напомнили туристам, что зимний поход противопоказан людям, которые имеют острые и хронические заболевания легких и почек, верхних и нижних дыхательных путей. Также следует отказаться от путешествий в холодное время года людям, недавно перенесшим ОРВИ и грипп. Важно предусмотреть резерв продуктов и топлива на случай непогоды или осложнения маршрута. В походе необходимо строго соблюдать намеченный график движения, придерживаясь контрольных сроков, и поддерживать связь с контролирующим учреждением.



- Если вы решили пойти в поход, то обязательно сообщите об этом в МЧС, это необходимо для вашей же безопасности, чтобы спасатели знали, где вас найти в случае чрезвычайной ситуации. Даже у самых опытных туристов могут возникнуть непредвиденные ситуации.



В региональном Управлении МЧС напомнили, что, согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия.

Самый простой способ - онлайн-заявка на портале Главного управления МЧС России по Республике Карелия во вкладке "Регистрация туристических групп".

Другой способ регистрации - по телефону 8 (8142) 730-200 необходимо зарегистрироваться и получить инструктаж по технике безопасности в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Карелия по адресу: Петрозаводск, улица Правды, 25а. Кроме того, зарегистрировать тургруппу можно в любом пожарно-спасательном подразделении.