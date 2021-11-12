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МЧС Карелии вновь предупреждает о надвигающемся снегопаде

Новости. Погода
14:31, 17 Декабря 2021
фото: © EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

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По информации Карельского Гидрометцентра, днем 18 декабря местами, преимущественно по южным районам Карелии ожидается сильный снег.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский, Суоярвский районы.

В МЧС Карелии не рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;  ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов — 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия — (8142) 79-99-99.

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