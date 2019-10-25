МЧС объявило штормовое предупреждение в Карелии

Скорость ветра может достигнуть 20 м/с, сообщили в МЧС Карелии.

На территории республики ожидается усиление юго-западного, западного ветра, местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укрепленных конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый "телефон доверия" управления МЧС по Карелии – (88142) 79-99-99.