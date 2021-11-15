МЧС предлагает жителям Карелии звонить на свой телефон доверия

В ведомстве рассчитывают укрепить доверие жителей к органам МЧС России.

В МЧС в своих сообщениях постоянно указывают телефон доверия Главного управления министерства по Карелии – (88142) 79-99-99.

«Главные цели его появления – укрепить доверие жителей к органам МЧС России, а также повысить эффективность и качество работы сотрудников чрезвычайного ведомства. Позвонив по этому телефону, вы можете задать вопросы и получить консультации, касающиеся пожарной безопасности, гражданской обороны и безопасности на водных объектах, сообщить о фактах грубого нарушения правил пожарной безопасности в организациях, на предприятиях и в жилых зданиях», - сообщили в ведомстве.