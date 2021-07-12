МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Карелии

В большинстве районов республики прогнозируется высокая пожарная опасность 4 класса.

По информации Карельского Гидрометцентра, с 14 июля в большинстве районов республики прогнозируется высокая пожарная опасность 4 класса.

Как сообщили в МЧС региона, под действие неблагоприятного явления могут попасть все муниципалитеты.

«Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей — единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона „112“, в случае пожара с мобильного телефона по номеру „101“, со стационарного телефона 01», — говорится в сообщении МЧС Карелии.

Кроме того, действует телефон доверия Главного управления МЧС России по Карелии: 8(8142)79-99-99.

Ранее сообщалось, аномальная жара не уйдет из Карелии до конца недели.