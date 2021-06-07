МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в лесах Карелии

В большинстве районов ожидается высокая пожарная опасность 4 класса.

По данным Карельского Гидрометцентра, 10 июня в лесах в Пудожском, Калевальском, Суоярвском районах, а 11- 12 июня в большинстве районов прогнозируется высокая пожарная опасность 4 класса.

Напомним, за минувшие выходные в лесах республики зарегистрировано 8 лесных пожаров на общей площади 9,2 га. Леса горели в Калевальском, Беломорском, Суоярвском, Сортавальском, Муезерском и Пряжинском районах. С начала сезона возникло 22 лесных пожара на общей площади 54,5 га.