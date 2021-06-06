Леса Карелии горели восемь раз за выходные

За прошедшие выходные в Карелии было зарегистрировано восемь лесных пожаров.

За минувшие выходные в лесах республики зарегистрировано 8 лесных пожаров на общей площади 9,2 га. Об этом сообщает Минприроды Карелии.

Леса горели в Калевальском, Беломорском, Суоярвском, Сортавальском, Муезерском и Пряжинском районах. На тушении лесных пожаров были задействованы силы АУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов». Все лесные пожары ликвидированы.

С начала сезона в лесах республики возникло 22 лесных пожара на общей площади 54,5 га. В прошлом году на эту дату произошло 28 лесных пожаров на площади 120,9 га. Доля ликвидированных лесных пожаров в первые сутки — 95%, сообщают в министерстве.