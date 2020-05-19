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МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Карелии

Новости. Погода
14:48, 20 Мая 2020
фото: © Юлия Кондакова
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Сильный ветер обрушится на республику 21 мая, сообщили в МЧС Карелии.

Ночью и в первой половине дня в четверг на юго-востоке Карелии сохранится сильный ветер северного, северо-восточного направления порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Кондопожский, Медвежьегорский, Прионежский, Пудожский, Пряжинский районы и Петрозаводск.

Жителям Карелии рекомендуют:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;
• выход граждан и выезд автотранспортных и тракторных средств на лед водоемов запрещен, в связи с возможным отрывом прибрежного льда и провалами под лед;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

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