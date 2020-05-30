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МЧС предупреждает жителей Карелии об усилении ветра

Новости. Погода
08:30, 31 Мая 2020
фото: © РИА Новости / Макс Ветров
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В 13 районах Карелии два часа будет сильный ветер, сообщил в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, с 10 до 12 часов 31 мая местами, преимущественно по южным и центральным районам Республики Карелия, ожидается усиление северного, северо-восточного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть: Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский, Сегежский и Суоярвский районы.

Существует вероятность (0,4) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

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